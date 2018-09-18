ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2 %

المصدر: إسطنبول - رويترز

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أمس ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2% في الفترة من مايو إلى يوليو مقارنة مع 9.7% قبل شهر. ولم يتغير المعدل عنه قبل عام.

وبلغت البطالة في القطاعات غير الزراعية 12.1% في المتوسط بين مايو ويوليو، وفقاً للأرقام ارتفاعاً من 11.6% قبل شهر، لكن انخفاضاً من 12.2% قبل سنة.

من جانب آخر، قالت وزارة المالية التركية إن عجز الميزانية بلغ 5.8 مليارات ليرة (931 مليون دولار) في شهر أغسطس الماضي.

وحققت ميزانية أغسطس فائضاً أولياً، لا يشمل فوائد الديون، بلغ 2.5 مليار ليرة. وبحسب الأرقام بلغ عجز الميزانية 50.8 مليار ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام.