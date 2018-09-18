%2 تضخم منطقة اليورو في أغسطس

المصدر: Ⅶ بروكسل - رويترز

أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن التضخم السنوي في منطقة اليورو تباطأ قليلاً إلى 2% في أغسطس مؤكداً تقديراته السابقة.

وأكد يوروستات أن التضخم المستثنى منه مكون الطاقة المتقلب وأسعار الغذاء غير المصنع، الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب في قراراته بشأن السياسة النقدية، بلغ 1.2% على أساس سنوي.

ومقارنة مع الشهر السابق، بلغ التضخم الأساسي 0.2%، وفقاً لما ذكره يوروستات، بينما بلغ الرقم المستثنى منه الغذاء والطاقة 0.1%.

وتؤكد البيانات توقعات السوق بأن يتباطأ التضخم الأساسي من 2.1% في يوليو، وتتماشى مع تقديرات يوروستات السابقة التي نُشرت في 31 أغسطس.

وبلغ التضخم المستثنى منه الطاقة والغذاء والخمور والتبغ، الذي يراقبه كثير من خبراء الاقتصاد، 1% على أساس سنوي و0.2% عن الشهر السابق. وارتفعت أسعار الطاقة 9.2% على أساس سنوي مقارنة مع 9.5% في يوليو.