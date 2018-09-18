مصر تسعى لبيع أراضي 11 محلجاً بـ27 مليار جنيه

المصدر: Ⅶ القاهرة - رويترز

قال وزير قطاع الأعمال المصري إن بلاده ستبيع أراضي 11 محلجاً تصل قيمتها إلى 27 مليار جنيه (1.51 مليار دولار) بعد تغيير نشاطها وذلك لتطوير باقي شركات الغزل والنسيج.

وأوضح الوزير هشام توفيق خلال مؤتمر بالقاهرة أمس أن بيع أراضي محالج القطن سيكون «بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري».

وتعكف مصر على النهوض بالشركات المملوكة للدولة والتي تتكبد خسائر من خلال إعادة هيكلتها أو دمجها مع بيع الأصول غير المستغلة.

وقال توفيق إن مصر ستعمل على دمج بعض شركات الأدوية في إطار خطة الدولة لاستهداف الأسواق الخارجية. وأضاف: «نحتاج إلى 750 مليون جنيه لتطوير قطاع الأدوية.. سندمج بعض الشركات».

وتعاني الكثير من شركات قطاع الأعمال في مصر من العمالة الزائدة وضعف الإنتاج. وتملك الحكومة نحو 121 شركة يعمل بها حوالي 214 ألف عامل في شتى المجالات الاقتصادية.

وقال توفيق إن شركة الحديد والصلب المصرية «تملك خردة بقيمة أربعة إلى خمسة مليارات جنيه سيتم بيعها وتوجيه الحصيلة لتطوير الشركة».