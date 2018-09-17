«أو إم في» النمساوية تشتري 50 % من عمليات شركة نفط ماليزية

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «أو إم في» النمساوية، التي تملك مبادلة للاستثمار نسبة 24.9% من أسهمها، اتفاقية مع شركة سابورا الماليزية للطاقة، لشراء 50% من أعمالها لاستخراج النفط والغاز، وفق ما ذكرته مجلة ميد. وتبلغ قيمة الصفقة 1.6 مليار دولار.

وسوف يستمر الطرفان في التفاوض لوضع التفاصيل النهائية للصفقة، وفق ما أعلنته شركة سابورا.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن سابورا كانت تبحث عن جمع أموال من قسم التنقيب والاستخراج عن طريق إدراج الأصول في بورصة ماليزيا، لكنها انتهت إلى إبرام الصفقة المذكورة مع شركة أو إم في. وتسعى «أو إم في» بدورها إلى توسيع محفظتها الاستثمارية في التنقيب والاستخراج، ولديها عمليات بحرية في كل من رومانيا وبحر الشمال وأستراليزيا.