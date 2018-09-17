باركيندو: الطلب على النفط قوي و«أوبك» حققت هدفها

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، أن الطلب على النفط يسجل ارتفاعاً قوياً بما يكفي لخفض مخزون النفط المتراكم إلى ما دون متوسطه لمدة 5 سنوات. وبالتالي فإن «أوبك» ذهبت بعيداً في تحقيق هدفها.

وكان باركيندو قد أجرى حواراً أمس مع تلفزيون «بلومبرغ» في دبي، على هامش تواجده في المدينة لحضور إحدى الفعاليات. وشدد باركيندو في حواره على عدم وجود بديل آخر أمام «أوبك» وحلفائها من خارج المنظمة على استمرار التعاون والعمل المشترك فيما بينهم بعد انتهاء الاتفاقية المبرمة بينهم «أوبك+» والخاصة بإنتاج النفط بنهاية العام الجاري. وحذر باركيندو من أن نقص الاستثمارات يؤثر سلباً على صناعة النفط؛ للحفاظ على استمرارية الحقول التي يتراجع إنتاجها.