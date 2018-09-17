%15 نمو تجارة مصر الخارجية في 7 أشهر

المصدر: Ⅶ القاهرة - وكالات

أكد تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري، أن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة ملموسة بلغت 15.01% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث سجلت 53 ملياراً و48 مليون دولار مقابل 46 ملياراً و122 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير، الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 14.3%، حيث بلغت 14 ملياراً و892 مليون دولار مقابل 13 ملياراً و25 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 15.28%، حيث بلغت 38 ملياراً و156 مليون دولار، مقارنة بـ 33 ملياراً و97 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2017.

وحول التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية غير البترولية أوضح التقرير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة حققت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 29.2%، حيث سجلت 3 مليارات و822 مليون دولار مقابل 2 مليار و956 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2017، كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية من دون الدول العربية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 24.8%، حيث سجلت ملياراً و447 مليون دولار مقابل مليار و159 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 11.8%، حيث بلغت 7 مليارات و946 مليون دولار مقارنة بـ 7 مليارات و104 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي زيادة بلغت 5.2%.