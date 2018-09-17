ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية

المصدر: Ⅶ القاهرة - رويترز

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء أمس. وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً إلى 19.43% من 19.31% في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 273 يوماً إلى 19.75% من 19.63% في العطاء السابق.

وباعت مصر أمس أذوناً لأجل 91 يوماً بقيمة 8.250 مليارات جنيه (459.3 مليون دولار) ولأجل 273 يوماً بقيمة 4.783 مليارات جنيه، وهو ما يقل عن‭‭ ‬‬المبلغ المستهدف الذي أعلنته سابقاً والبالغ ثمانية مليارات.

وقال متعامل في سوق أدوات الدين: «يبدو أن هناك ضغوطاً لرفع الفائدة على الأذون لمحاولة الحفاظ على المستثمرين الأجانب قدر المستطاع».

أجانب

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو، ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 ملياراً في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات، وقرض صندوق النقد الدولي.