102 مليار دولار قروض عقارية جديدة في الصين

المصدر: بكين - رويترز

أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني، أن القروض العقارية الجديدة، والتي شكلت الرهون العقارية أغلبها، بلغت 701.2 مليار يوان (حوالي 102.5 مليار دولار أميركي) في أغسطس الماضي، متجاوزة 634.4 مليار يوان في يوليو الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين «شينخوا» أمس.

من جهة أخرى، حافظت أسعار المنازل الجديدة في المدن الكبرى بالصين على استقرارها مع مواصلة الحكومة اعتماد لوائح جديدة، لكن أسعار المنازل في المدن الأصغر أبدت مؤشرات على نمو أسرع.

وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء، أن أسعار المنازل الجديدة في 67 من بين 70 مدينة كبيرة شهدت زيادة على أساس شهري في أغسطس، ارتفاعاً من 65 مدينة في يوليو، بينما سجلت مدينة واحدة فقط، هي مدينة شيامن في مقاطعة فوجيان، انخفاضاً في أسعار المنازل.

وشهدت أربع مدن كبرى، هي بكين وشنغهاي وشنتشن وقوانجتشو، صعوداً جديداً في أسعار المنازل بواقع 0.3% في أغسطس، بارتفاع عن صعود بلغ 0.2% في يوليو.

وقال ليو جيان وي، الأحصائي البارز في مصلحة الدولة للإحصاء، إن صعود الأسعار في المدن الأصغر كان أقوى منه في المدن الكبرى.