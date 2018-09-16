«بلاكستون» تعتزم إنشاء أكبر صندوق استثمار عقاري

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت شركة الاستثمار الأميركية العملاقة «بلاكستون غروب»، أنها تتوقع جمع 18 مليار دولار لصندوق الاستثمار العقاري الجديد التابع لها، والذي سيكون الأكبر على الإطلاق.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، القول إن «بلاكستون»، وهي أكبر شركة استثمار مالي في مجال التطوير العقاري بالفعل، سيكون لديها استراتيجية مماثلة لاستراتيجية صندوقها الأخير، من خلال الاستثمار في المشروعات العقارية المتعثرة على مستوى العالم. وكان رأسمال صندوق «بلاكستون» السابق، قد وصل إلى 8. 15 مليار دولار عام 2015.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أنها تستهدف جمع الأموال في هذا التوقيت المناسب، حيث إن المؤسسات، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، تراهن على الأصول العقارية، لضمان حماية أموالها في مواجهة التضخم، وتوسيع نطاق استثمارات خارج سوق الأسهم والسندات.

يذكر أن «بلاكستون غروب»، ومقرها نيويورك، جمعت في يونيو الماضي 1. 7 مليار دولار لصندوق استثمار عقاري، يركز على العمل في السوق الآسيوية. وكانت «كارليل غروب» المنافسة، قد أطلقت في وقت سابق من الشهر الحالي، أكبر صندوق استثمار عقاري تابع لها في الولايات المتحدة.