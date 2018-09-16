3 % نمواً متوقعاً لناتج روسيا في 2021

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن البنك المركزي الروسي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، سيصل حسب السيناريو الأساسي إلى نسبة 3%، وفقاً لتقرير البنك حول السياسة النقدية والائتمانية. وبحسب السيناريو الأساسي، فإن سعر النفط في العام 2021 سيكون 55 دولاراً للبرميل، والتضخم 4%، بحسب وكالة «سبوتنيك».

ويتوقع بنك روسيا نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 إلى مستوى 2%، وفي العام 2019 تصل إلى 2% وفي 2020 تسجل 2.3%، ووضع البنك المركزي الروسي في سيناريو الخطر متوسط سعر نفط أورال عند 35 دولاراً للبرميل لعام 2019.

وجاء في تقرير بنك روسيا: «يمكن أن يؤدي التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي إلى ضعف الطلب العالمي على حوامل الطاقة أكثر منه في السيناريو الأساسي. ووضع في السيناريو الخطر انخفاض سعر النفط إلى 35 دولاراً للبرميل في عام 2019، والمحافظة عليه عند هذا المستوى في المستقبل».

كما جاء في التقرير رفع بنك روسيا التوقعات الأساسية لأسعار النفط: في العام 2018، حيث من المتوقع أن يبلغ سعر النفط 69 دولاراً للبرميل، وفي العام 2019 يصل إلى 60 دولاراً للبرميل، وفي عام 2020 عند 55 دولاراً للبرميل.