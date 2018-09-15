ترامب يعتزم المضي بفرض تعريفات على بضائع صينية بقيمة 200 مليار

المصدر: دبي - سيد صالح

أكّدت مصادر في الإداة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب ينوي المضي قدماً في فرض تعريفات جمركية حمائية على بضائع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، وهو ما كان قد تعهد به في وقتٍ سابق، إلا أنه لم يفرضها بشكلٍ رسمي. وقالت المصادر إن ترامب أخطر مساعديه بالمضي قدماً في هذه التعريفات. رغم المحاولات الحثيثة لإعادة بدء المحادثات بين البلدين بغرض إيقاف حرب التعريفات المتبادلة.

والتقى ترامب، أول من أمس، مع مستشاريه التجاريين، ومنهم وزير الخزانة ستيفين منوشين، ووزير التجارة ويلبر روس، وروبرت لايثيزر الممثل التجاري الأميركي. وكان منوشين هو من يقود محاولات إعادة إطلاق المباحثات التجارية بين بلده والصين.