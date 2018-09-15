«ناسداك»: الأسهم المشتقة المرتبطة ببنك «دانسك» تعرضت لضغوط هائلة

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت بورصة «ناسداك» أن الأسهم المشتقة المرتبطة ببنك «دانسك» الدنماركي قد تعرضت لما أسمته بظروف سوقية بالغة التوتر عند تداولها أمس، وذلك نتيجة الضغوط الهائلة وحالة التقلب التي سادت السوق في أعقاب الفضيحة المثارة حالياً حول البنك الذي يخضع لتحقيقات جنائية.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس عن أسواق الأسهم المشتقة في بورصة «ناسداك» لمنطقة دول بحر الشمال، تصريحات جاء فيها أن الإعلان عن تلك الظروف أتاح للقائمين على البورصة نشر أخبار عن بنك «دانسك» أوسع نطاقاً مما يجري في الظروف العادية.

كما نقلت «بلومبيرغ» أيضاً عن مايكل سيويرتز، مدير المنتجات في بورصة «ناسداك» بالعاصمة السويدية ستوكهولم، تصريحاً أفاد فيه أن هذه المرة الأولى التي تتخذ البورصة هذا الإجراء مع بنك «دانسك».