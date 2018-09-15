تدهور الفائض التجاري لمنطقة اليورو

المصدر: بروكسل - د ب أ

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس انخفاض الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في يوليو الماضي إلى أدنى معدل خلال 4 سنوات.

وانخفض الفائض التجاري بعد احتساب التغيرات الموسمية من 16.47 مليار يورو في يونيو إلى 12.67 مليار يورو في يوليو وهذا الرقم يمثل أدنى فائض في الميزان التجاري لمنطقة اليورو منذ يونيو 2014.

وانخفضت الصادرات في يوليو 0.8 % شهرياً فيما ارتفعت الواردات 1.3 %.

وانخفض الفائض التجاري من 21.6 مليار يورو العام الماضي إلى 17.6 مليار يورو هذا العام.

وعلى أساس سنوي ارتفعت الصادرات في يوليو 9.4 % فيما ارتفعت الواردات 13.4 %.