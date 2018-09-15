«نتورك إنترناشيونال» تختار بنكين لطرح أسهمها في اكتتاب

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت شركة «نتورك إنترناشيونال»، التي يقع مقرها الرئيس في دبي، أنها تتعاون مع بنكي «إيفركور» و«سيتي بنك» الاستثماريين الأميركيين ليتوليا الإشراف على عملية طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي.

وبحسب وكالة «رويترز» أمس نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن ثمة خيارين لعملية الطرح هذه، فإما أن يكون طرحاً مزدوجاً في بورصتي دبي ولندن في وقتٍ واحد، أو يكون طرحاً فردياً في إحدى البورصتين، موضحةً أنه لم يُتخَذ بعد قرار نهائي في هذا الشأن.

وتأسست «نتورك إنترناشيونال» في عام 1994 شركة تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي. ويمتلك البنك الآن حصة أغلبية تبلغ نسبتها 51% في «نتورك إنترناشيونال».