60 وجهة في سوق السفر لرابطة آسيا والمحيط الهادئ بماليزيا

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في ماليزيا فعاليات سوق السفر والسياحة لرابطة آسيا والمحيط الهادئ (PATA)، في جزيرة لانكاوي ، بمشاركة 60 وجهة من العالم وشريحة واسعة من الشخصيات العالمية العاملة في صناعة السياحة والسفر من الصين واليابان وكوريا ودول الآسيان وأستراليا وغيرها.

وشهد الأداء السياحي الماليزي العام الماضي تقدماً كبيراً، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 25.9 مليوناً بإيرادات 20 مليار رنجيت ماليزي، فيما يجري العمل المتواصل من أجل استقطاب 30 مليوناً بإيرادات تصل إلى 27 مليار دولار 2020، فيما نما القطاع الفندقي 8.5٪ مع ظهور 250 فندقاً جديداً عام 2017.

ويشكل المعرض فرصة كبيرة لتعزيز ماليزيا كوجهة مثالية للعمل والترفيه، مع وجود عدد كبير من لاعبي صناعة السياحة في ماليزيا والبالغ عددهم 67 شركة هذا العام.