تونس تتعهد بعدم فرض ضرائب جديدة في 2019

المصدر: تونس - رويترز

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس إن بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الأشخاص أو الشركات في موازنة 2019، لكنها ستستمر في إصلاح نظام الدعم المكلف.

وكافحت البلاد من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس بن علي 2011.

وفي ظل عدم رغبتها في تقليص حجم الخدمة المدنية المتضخم بسبب مقاومة مثل ذلك الإجراء من جانب الاتحادات العمالية رفعت الحكومة الضرائب عدة مرات . وقال الشاهد إن بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الشركات أو الأفراد من أجل دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات، لكنه أضاف أن الحكومة ستواصل إصلاح نظام الدعم الذي يضغط على المالية العامة. ورفعت تونس أسعار الوقود هذا الشهر 4 %.