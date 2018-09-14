النفط يهبط 2 % من أعلى مستوى في 4 أشهر بفعل مخاوف اقتصادية

المصدر: نيويورك - رويترز

هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة أمس، متراجعةً عن أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مع تركيز المستثمرين على خطر أن تؤدي أزمات الأسواق الناشئة والتوترات التجارية إلى إضعاف الطلب على الرغم من تقييد الإمدادات.

وحذّرت وكالة الطاقة الدولية من تنامي المخاطر الاقتصادية العالمية، على الرغم من أن السوق تعاني شح المعروض في الوقت الحاضر، وأن الطلب العالمي على النفط سيصل قريباً إلى 100 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة المقبلة. وتراجع خام برنت 1.51 دولار أو 1.9 في المئة إلى 78.23 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1542 بتوقيت غرينتش.

وصعد برنت يوم الأربعاء إلى 80.13 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 22 مايو. وهبط الخام الأميركي الخفيف 1.62 دولار أو 2.3 في المئة إلى 68.75 دولاراً للبرميل. وسجل الخامان أكبر انخفاض لهما بالنسبة المئوية في يوم واحد على مدى ما يقرب من شهر.