علاوات مربان الفورية إلى أعلى مستوى 2018

المصدر: سنغافورة - رويترز

ذكرت مصادر تجارية، أمس، أن العلاوات الفورية لخام مربان النفطي الذي تنتجه أبوظبي للتحميل في نوفمبر، بلغت أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2018 بفضل طلب قوي في آسيا.

وأضافوا أن «بي تي تي» التايلاندية اشترت شحنة عبر عطاء بعلاوة تتراوح بين 40 و50 سنتاً بالمقارنة مع سعر البيع الرسمي للخام، وهذه أعلى علاوة منذ عملية تداول مسجلة في ديسمبر 2017.

وذكرت المصادر أن خفضاً كبيراً في سعر البيع الرسمي للنفط وقوة هوامش تكرير نواتج التفطير المتوسطة، عززا الطلب على الخامات العالية الكبريت قبيل ذروة الاستهلاك في فصل الشتاء.