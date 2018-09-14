طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى في 49 عاماً

المصدر: واشنطن - رويترز

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع، ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو 49 عاماً في مؤشر على قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 204 آلاف للأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة ألفي طلب عن المعلن من قبل. وانخفض متوسط طلبات 4 أسابيع، الذي يعتبر مقياساً أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألفي طلب في الأسبوع الماضي إلى 208 آلاف طلب، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.

وتعتبر سوق العمل قريبة عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه.