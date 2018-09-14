الدولار يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة أمس، ليصعد فوق أدنى مستوى في أسبوعين، الذي بلغه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن المشاركة بالسوق قبل قرارات 3 بنوك مركزية بشأن السياسة النقدية.

وفي حين أسهمت الأنباء الواردة الليلة الماضية عن سعى واشنطن لعقد جولة جديدة من المحادثات مع بكين في تعزيز الإقبال على المخاطرة، تتحرك العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة، وقاد الين الياباني الخاسرين مقابل العملة الأميركية.

مؤشر الدولار

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، 0.2 % إلى 94.93 ليرتفع من أدنى مستوى منذ نهاية أغسطس البالغ 94.73 الذي سجله في الجلسة السابقة واستقر اليورو والجنيه الاسترليني.

واستقرت الليرة التركية تقريباً عند 6.3475 ليرات للدولار وانخفضت الليرة إلى مستوى قياسي عند 7.2400 في منتصف أغسطس.

وكانت الكرونة النرويجية العملة الرئيسية الوحيدة التي تتمسك بمركزها مقابل الدولار، لترتفع 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري.