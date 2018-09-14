عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل «6 أشهر» و«عام» تواصل الارتفاع

المصدر: القاهرة - رويترز

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر وعام واصل صعوده في عطاء أمس الخميس.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوماً إلى ‭‭‭19.50‬‬‬% من 19.43% في العطاء السابق، بينما ارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوماً إلى ‭‭‭19.30‬‬‬% من 19.25%.

وباعت مصر أمس أذون خزانة لأجل 182 يوماً بقيمة ‭‭‭8.250‬‬‬ مليارات جنيه‭‭‭ ‬‬‬(459.35 مليون دولار) رغم وجود طلبات شراء بنحو 11.049 مليار جنيه، في حين باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 13.388 مليار جنيه رغم وجود طلبات شراء بنحو 15.014 مليار جنيه.

وقال أحد المتعاملين في سوق أدوات الدين لرويترز، «هناك طلب عال في سوق ما بين البنوك وسط شح في معروض الأذون، ولذا وجدنا عروض الشراء الكبيرة اليوم في العطاء».

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو 2018 ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 ملياراً في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.