الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع

المصدر: بنجالورو - رويترز

استقرت أسعار الذهب أمس قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، الذي بلغته في الجلسة السابقة، في ظل آمال بشأن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أميركا والصين، لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب.

وخلال التعاملات استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1205.78 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 31 أغسطس عند 1208.48 دولارات أول من أمس.

وربح المعدن الأصفر 0.7% في الجلسة السابقة، في أكبر زيادة له في يوم واحد منذ 24 أغسطس.

وانخفضت أسعار الذهب نحو 12% منذ ارتفاع سجلته في أبريل في ظل تصاعد توترات التجارة العالمية وبضغط من زيادة أسعار الفائدة الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 14.24 دولاراً.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 804.30 دولارات للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 805.30 دولارات، وربح البلاديوم 0.1% إلى 975.60 دولاراً للأوقية.