المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة أمس، استقرار معدل التضخم خلال أغسطس الماضي عند مستوى 2% سنوياً وهو ما جاء متفقاً مع التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق.

في الوقت نفسه فقد ظل مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا في حدود 2% للشهر الرابع على التوالي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلباً خلال الشهر الماضي 1.3% سنوياً.

وبلغ معدل التضخم في ألمانيا وفقاً للمقياس الموحد للاتحاد الأوروبي 1.9% سنوياً مقابل 2.1% خلال يوليو الماضي.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري خلال أغسطس الماضي 0.1% مقابل 0.3% خلال يوليو الماضي.

واستقر معدل التضخم الشهري وفقاً للمقياس الموحد دون أي تغيير خلال الشهر الماضي.