البنك الأوروبي: الحمائية مصدر رئيسي لعدم اليقين حيال الاقتصاد العالمي

المصدر: بروكسل - وكالات

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، إن تزايد السياسات الحمائية هو المصدر الرئيسي لعدم اليقين السائد إزاء الاقتصاد العالمي.

وأضاف دراجي إنه حتى الآن لا توجد أي مخاوف جوهرية على اقتصاد منطقة اليورو من تفشي الأزمة المالية في تركيا والأرجنتين.

وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن المخاطر على منطقة اليورو لا تزال متوازنة كما أن البيانات الصادرة تؤكد قوة النمو الاقتصادي في التكتل الموحد.

وأوضح دراجي أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع انخفاضا طفيفا في أسعار النفط وارتفاعاً قوياً في معدل التضخم بقيمته الأساسية عند استثناء السلع المتذبذبة.