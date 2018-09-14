المصدر: لندن - وكالات

حذر وزير بريكست البريطاني دومينيك راب مجدداً أمس من أن بلاده لن تسدد كامل فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول «بريكست». وصرح لإذاعة «بي بي سي» أن إحدى تبعات مثل هذا الاحتمال «ستكون بوضوح أننا لن ندفع الأموال المتفق عليها في إطار اتفاق الخروج» في إشارة إلى اتفاق تمهيدي ينصّ على أن تسدد لندن 39 مليار استرليني (44 مليار يورو).

وتابع راب أن المملكة المتحدة «تعلم بالطبع التزاماتها القانونية مضيفاً» لست أقول شيئاً لم أقله في قاعة المفاوضات أو لن أقوله مباشرة لأصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي واعتقد أن الأمر معروف من الجانبين».

وسيكون ملف «بريكست» على جدول أعمال القادة الأوروبيين خلال قمة غير رسمية في سالزبورغ (النمسا) 20 الجاري.