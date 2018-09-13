عقود الخام الأميركي الآجلة ترتفع 1.62 %

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.12 دولار أو 1.62% في التسوية إلى 70.37 دولاراً للبرميل على خلفية ما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، من أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وهبطت مخزونات الخام بمقدار 5.3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 805 آلاف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما هبطت بمقدار 1.2 مليون برميل. وأظهرت بيانات الإدارة أن معدلات استهلاك المصافي من الخام ارتفعت بمقدار 210 آلاف برميل يومياً. وزاد معدل تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة. وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل، بما يقل قليلاً عن توقعات المحللين.