السعودية تستهدف ملياري دولار من بيع صكوك

المصدر: Ⅶ الرياض - رويترز

أظهرت وثيقة، أمس، أن السعودية بدأت التسويق لصكوك مقوّمة بالدولار الأميركي في إصدار من المتوقع أن يقارب حجمه الملياري دولار. وسيكون هذا الإصدار ثاني صفقة بيع صكوك دولية للمملكة بعدما باعت ما قيمته تسعة مليارات دولار العام الماضي. وذكرت الوثيقة أن هذا الإصدار يستكمل متطلبات التمويل الخارجي للمملكة لعام 2018.

وبدأت السعودية من خلال وزارة المالية في تسويق السندات الإسلامية بسعر استرشادي مبدئي عند نحو 145 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ويتولى «سيتي بنك» و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي.مورغان» تنسيق الإصدار، بينما تشارك في ترتيبه مع «بي.إن.بي باريبا» و«ميزوهو» و«سامبا كابيتال».

وهيكل الصكوك يماثل هيكل إصدار 2017، ويضم اتفاق مضاربة بجانب تسهيل مرابحة يتضمن تجارة السلع الأولية من خلال شركة ذات غرض خاص. يأتي التسويق بعدما قالت مصادر، إن السعودية تخطط لإصدار صكوك دولارية جديدة قريباً.

وذكرت الوثيقة أن من المتوقع أن يجري تسعير الصكوك على أن يتم تسويتها يوم 19 سبتمبر وتستحق في يناير 2029.

وجمعت الحكومة 50 مليار دولار عبر سندات دولية إسلامية وتقليدية منذ بدأت دخول أسواق الدين العالمية في 2016 في إطار جهودها الرامية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وفي أبريل باعت الحكومة سندات تقليدية بقيمة 11 مليار دولار، وقال رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية إن هذا المبلغ غطى احتياجات المملكة التمويلية من العملة الصعبة لعام 2018.