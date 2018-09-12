ارتفاع عقود الخام الأميركي 2.53 %

المصدر: ■نيويورك - رويترز

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.71 دولار أو 2.53% في التسوية إلى 69.25 دولاراً للبرميل أمس، في الوقت الذي أظهرت فيه توقعات حكومية شهرية، نُشرت أمس الثلاثاء، أن من المتوقع نمو إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال عام 2019 بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.

وذكر تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأميركي بمقدار 840 ألف برميل يومياً إلى 11.5 مليون برميل يومياً العام المقبل، وذلك بانخفاض عن توقعات سابقة بنمو قدره 1.02 مليون برميل يومياً إلى 11.7 مليون برميل يومياً.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار 250 ألف برميل يومياً، مقابل توقعات سابقة للإدارة بزيادة قدرها 290 ألف برميل يومياً. وأبقت الإدارة على تقديراتها لنمو الإنتاج والطلب في 2018 من دون تغيير يُذكر.