صندوق الاستثمارات السعودي يجمع قرضاً بـ 11 مليار دولار

المصدر: ■ دبي - رويترز

أفاد موقع مال الإلكتروني، أمس، نقلاً عن مصادر لم يسمّها، بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادية للمملكة، جمع قرضاً بقيمة 11 مليار دولار من 15 بنكاً.

وفي الشهر الماضي، قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، إن الصندوق سيدفع هامش فائدة 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) على القرض، لكن الصندوق لم يعلن بعد الصفقة.

والصفقة هي أول قرض تجاري لصندوق الاستثمارات، المنوط به الإسهام في تنفيذ الإصلاحات الحكومية ضمن رؤية 2030. ويهدف برنامج الإصلاح الطموح الذي أُعلن في 2016 لتخفيف الاعتماد على صادرات النفط.

وقال تقرير مال إن البنوك المشاركة بالقرض هي: ستاندرد تشارترد، بي.إن.بي باريبا، إتش.إس.بي.سي، سوسيتيه جنرال، ميزوهو فايننشال، وكريدي أجريكول، سوميتومو ميتسوي، بنك أوف أميركا، بنك الصين، بنك الصين الصناعي والتجاري، سيتي جروب، جولدمان ساكس، جيه.بي مورجان، مورجان ستانلي، وميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية.