«طيران أديل» توظف مضيفات سعوديات لأول مرة

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت شركة «طيران أديل»، التابعة للخطوط الجوية السعودية لأول مرة، عن وظائف «مضيفة جوية» للسعوديات. وقالت الشركة، في بيان، إنها بحاجة إلى 20 من المضيفات السعوديات للعمل بدوام كامل في جدة، واشترطت على المتقدمات أن تتراوح أعمارهن بين 23 و30 سنة، وأن يكنّ حاصلات على «الدبلوم».

وكانت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية قد أعلنت، في يناير الماضي، عن توفر وظائف شاغرة للنساء من غير السعوديات، بمسمى «ملاح مضيف مقصورة»؛ وذلك للعمل بفروع الشركة المنتشرة بمطارات المملكة. وقالت الشركة إن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى، مع إجادة اللغة الإنجليزية.