«رافال» تتخارج من مشروعين عقاريين بالرياض

المصدر: الرياض - البيان

أعلنت شركة «رافال للتطوير العقاري» عن تخارجها بالكامل من مشروعين عقاريين في الرياض بقيمة بلغت 1.4 مليار ريال، لتطوير مشاريع جديدة، ولمواكبة التطورات التي تعيشها السوق السعودية.

وأوضحت رافال عن بيعها حصصَها في كل من برج رافال كمبينسكي الرياض، لصندوق الرياض ريت «REIT» بقيمة 749 مليون ريال سعودي، وضاحية مارفيلا وتم بيعها لصالح صندوق جدوى ريت «REIT» بقيمة بلغت 606 ملايين ريال.

وقال عبد الرحمن باجنيد الرئيس التنفيذي: «إن عملية التخارج ستعزز مكانة رافال بوصفها شركة قادرة على تطوير سلسة الأنشطة المتكاملة ذات القيمة المضافة في القطاع العقاري، بدءاً من التخطيط وجذب المستثمرين والتطوير، ومروراً بالإدارة والتشغيل، وانتهاء بالبيع والتخارج لإعادة استثمار السيولة في مشاريع جديدة».