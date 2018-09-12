تعاون بين «أرامكو» و«نوفاتك» في مشروع غاز مسال

المصدر: Ⅶ فلاديفوستوك - رويترز

قال ليونيد ميخلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «نوفاتك» الروسية، إن الشركة تجري محادثات مع «أرامكو» السعودية بشأن استثمار محتمل في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي.

وأضاف ميخلسون إن «نوفاتك» تنظر لشركة «سي.ان.بي.سي» الصينية كمساهم محتمل في المشروع، كما أن مؤسسة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية تبدي اهتماماً به.

وأوضح أن محطة الغاز المسال الجديدة التي تنوي روسيا تشييدها في منطفة كامتشاتكا بأقصى شرقي روسيا ستخفض تكلفة النقل إلى الأسواق الآسيوية بين 7 و10%.

من جانب آخر، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة «أرامكو» ستورد كميات إضافية من الخام إلى اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين في أكتوبر بعدما طلبا المزيد من الإمدادات.

وزادت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وغيرها من المنتجين في الشرق الأوسط وروسيا الصادرات بعد اجتماع في يونيو اتفقوا فيه على رفع الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً. وستعوض زيادة الإمدادات تراجع صادرات فنزويلا وإيران. وذكر أحد المصادر أن واحداً من المشترين سيتلقى المزيد من الخام العربي الخفيف.