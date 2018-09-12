«سابك» تبني مجمع بتروكيماويات في الصين

المصدر: Ⅶ بكين - رويترز

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أمس، مذكرة تفاهم مع حكومة إقليم فوجيان في الصين لبناء مجمع بتروكيماويات. وسابك هي ثالث شركة تعلن عن استثمار كبير في مجال الكيماويات في الصين خلال الشهرين الأخيرين.

ولم تكشف «سابك» عن أي تفاصيل بخصوص الاستثمار أو إطاره الزمني، لكنها قالت إنه يأتي في إطار استراتيجية سابك المستمرة الرامية لتحقيق التنويع الجغرافي لعملياتها والسعي لاستكشاف فرص استثمارية جديدة.

وتأتي الصفقة في الوقت الذي أعلنت فيه كل من شركة النفط الأميركية الكبرى إكسون موبيل، وشركة باسف الألمانية عن خطط منفصلة لبناء مجمعين للإيثيلين في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، إحدى المناطق التي تتوافر فيها مساحات شاسعة لبناء منشآت البتروكيماويات.

وتشارك سابك بالفعل شركة النفط والغاز الصينية الحكومية سينوبك في مشروع للإيثيلين مملوك لشركة تيانجين للبتروكيماويات التابعة لسينوبك.

وفي فوجيان على الساحل الشرقي للصين، تدير سينوبك مجمعاً مشتركاً للتكرير والبتروكيماويات في مدينة تشوانتو بالشراكة مع شركة النفط والغاز الحكومية أرامكو السعودية وإكسون موبيل.