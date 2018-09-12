«بوينغ» ترفع توقعاتها لصفقات بيع الطائرات للصين

المصدر: Ⅶ شيكاغو - د ب أ

رفعت شركة بوينغ الأميركية للطائرات توقعاتها بالنسبة لصفقات بيع الطائرات للصين على مدار السنوات العشرين المقبلة بنسبة 6.2%، على الرغم من التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتتوقع بوينغ في الوقت الحالي أن تشتري الصين 7690 طائرة بقيمة 1.2 تريليون دولار خلال السنوات العشرين المقبلة. وتفوق تقديرات بوينغ الحالية توقعاتها العام الماضي التي كانت تشير إلى بيع 7240 طائرة للصين.

وذكر راندي تينسيث، نائب رئيس شركة بوينغ للطائرات التجارية لشؤون التسويق، أن معدل النمو في الصين، التي من المتوقع أن تصبح قريباً أكبر سوق للطائرات في العالم، سيكون مدفوعاً بنمو الطبقة الوسطى في البلاد، التي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن المتوقع أن تتضاعف مرة أخرى خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال تينسيث في بيان إن «مستقبل الطيران التجاري في الصين مثير للغاية». وتكافح بوينغ ومنافستها الرئيسة إيرباص لزيادة حصتهما السوقية في الصين. وأقامت الشركتان مصانع لتجميع الطائرات في البلاد.