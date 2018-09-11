الدولار يرتفع والكرونة السويدية تصعد بعد الانتخابات

المصدر: طوكيو –رويترز

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات أمس وسط مخاوف من تصعيد كبير محتمل للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة بينما ارتفعت الكرونة السويدية عقب الانتخابات التي جرت في اليوم السابق.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات 0.1 % تقريباً إلى 95.472 ليس بعيداً عن أعلى مستوى في 3 أسابيع الذي سجله الثلاثاء الماضي عند 95.737.

وصعدت الكرونة السويدية بعد الانتخابات في البلاد أول من أمس والتي شهدت زيادة في تأييد حزب الديمقراطيين السويديين القومي.

وارتفعت الكرونة 0.6 % مقابل اليورو إلى 10.43 كرونة.

واستقر الإسترليني عند 1.2915 دولار في حين نزل اليورو إلى 1.1544 دولار. وكان قد تراجع أكثر من نصف نقطة مئوية في الجلسة السابقة عقب بيانات الوظائف الأميركية.