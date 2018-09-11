الأسهم العالمية تنتعش وتتجاهل الحرب التجارية

المصدر: عواصم - رويترز

تماسكت الأسهم العالمية أمس في مواجهة المخاوف التجارية المتزايدة وتهديدات الرسوم المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين وانتعشت المؤشرات وصعدت بصورة شبه جماعية.

وفتحت «وول ستريت» مرتفعة بدعم آمال المستثمرين في خفض الضرائب والتي طغت على مخاوف التجارة كما صعدت الأسهم الأوروبية وارتفعت بورصة طوكيو لتنهي موجة خسائر استمرت 6 أيام.

وبدأت الأسهم الأميركية الجلسة على ارتفاع حيث طغت آمال بموجة جديدة من التخفيضات الضريبية على المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد مؤشر داو جونز 0.29% وصعد ستاندرد آند بورز 9.71 نقاط أو 0.34% وناسداك 37.03 نقطة أو 0.47% .

وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس إن «بكين» سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات جديدة بشأن التجارة بعد أن أعلن الرئيس «دونالد ترامب» استعداده لفرض الرسوم الجمركية على جميع الواردات الصينية تقريباً إلى «واشنطن».

وكان «ترامب» قد كشف يوم الجمعة الماضي استعداده لفرض رسوم إضافية على جميع الواردات الصينية تقريباً، مهدداً بفرض تعريفات على سلع صينية بنحو 267 مليار دولار علاوة على الرسوم الجمركية المقررة على 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية «جينج شوانج» إنه إذا كان الجانب الأميركي متمسكاً بنهجه واتخذ أي إجراءات جديدة خاصة بالتعريفات ضد الصين فسيتخذ الجانب الصيني حتماً إجراءات مضادة لحماية حقوقهم المشروعة.

دعم ايطالي

وارتفعت الأسهم الأوروبية بفعل موجة صعود في الأسهم الإيطالية والبنوك وسط مشاعر ارتياح إثر تصريحات لوزير المالية الإيطالية خففت بواعث القلق بشأن خطط الإنفاق الحكومي.

واستهل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي معاملات الأسبوع على ارتفاع قوي بصعوده 0.5 % بعد أن أغلق يوم الجمعة قرب أدنى مستوى منذ أوائل ابريل.

وزاد المؤشر داكس الغني بشركات التصدير 0.2 % في حين قفز المؤشر الإيطالي الرئيسي 2.3 % مسجلاً أكبر مكاسبه في 3 أشهر.

لكن المخاوف من مرحلة جديدة في حرب التجارة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على المعنويات.

وارتفع سهم أوني كريديت 4.9 % بعد أن قال رئيس مجلس إدارته إن البنك، وهو أكبر بنوك إيطاليا من حيث الأصول، سيعكف على تقييم خياراته الاستراتيجية في إطار تخطيطه للعام 2019. وكان يرد على سؤال عن اندماج محتمل مع سوسيتيه جنرال.

وقف الخسائر

وصعد مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية ليوقف موجة خسائر استمرت 6 جلسات متتالية، بعد بيانات معدلة قوية عن الناتج المحلي الإجمالي عوضت أثر مخاوف الحرب التجارية، وقادت أسهم القطاع المالي المكاسب بدعم من ارتفاع عوائد السندات الأميركية بعد بيانات قوية عن الوظائف. وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 0.30 % ليغلق عند 22373 نقطة.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.20% إلى 1687.6 نقطة، في أول مكاسبه خلال 8 جلسات، حيث فاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1202 إلى 808 أسهم. وكان قطاع التأمين هو الأفضل أداء بين القطاعات، حيث صعد مؤشره 1.73 بالمئة مع ارتفاع سهم داي-إيتشي لايف 2.35% وجابان بوست انشورانس 2.25%.

غير أن حجم التداولات تباطأ، حيث بلغت قيمة التداولات في السوق 1.875 تريليون ين، وهو ما يقل نحو 30% عن متوسط السنة الأخيرة، مع توخي الكثير من المستثمرين الحذر من التصاعد المحتمل للتوترات التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة.