الذهب يتراجع مع صعود الدولار

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي أمس إذ ساهمت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في دعم الدولار وهبوط اليوان.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1193.93 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، منخفضاً صوب أقل مستوى في 19 شهراً الذي سجله الشهر الماضي عند 1159.96 دولاراً.

وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1199 دولاراً للأوقية.

وهوى الذهب أكثر من 12 % من المستوى المرتفع الذي بلغه في أبريل عند 1365.23 دولاراً مع هبوط اليوان 10 % أمام الدولار.وزادت الفضة 0.6 % في المعاملات الفورية إلى 14.19 دولاراً. وصعد البلاتين 0.9 % إلى 785.70 دولاراً بينما زاد البلاديوم 0.3 % إلى 983.20 دولاراً.