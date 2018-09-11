المصدر: دبي ـ رويترز

ذكرت خدمة ال. بي. سي المتخصصة في أصول الدخل الثابت أن مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد) في ماليزيا يسعى لالتزامات من البنوك بخصوص قرض بقيمة 9.7 مليارات دولار لمدة 15 عاماً ورابيد مشروع مشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية.

وردت البنوك بالفعل على طلب مبدئي لتقديم عروض وطلب منها أن تقدم نهاية الأسبوع مقترحات معدلة تتعلق بالتسعير بصفة أساسية.والائتمان الجديد مكون من 3 شرائح الأولى تسهيل من وكالة لائتمانات الصادرات والثانية مغطاة من وكالات ائتمانات الصادرات والأخيرة قرض تجاري غير مغطى بنحو 3.08 مليارات دولار.وقالت ال. بي. سي إن الشريحة التجارية غير المغطاة تحمل هوامش فائدة مختلفة مرتبطة باستكمال المشروع .