المصدر: دبلن - د ب أ

أظهر تقرير اقتصادي استمرار النمو القوي لنشاط قطاع التشييد في أيرلندا خلال أغسطس الماضي رغم تراجع معدل النمو قليلاً عن الشهر السابق.

وذكرت مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر «أولستر بنك» لمديري مشتريات قطاع التشييد سجل خلال أغسطس الماضي 58.3 نقطة مقابل 60.7 نقطة خلال يونيو الماضي.

وقال سيمون باري، كبير خبراء اقتصاد أيرلندا في «أولستر بنك»، إن نتائج مسح «أغسطس كانت مميزة أيضاً، حيث إنها شكلت استمراراً لنمو نشاط التشييد للشهر الستين على التوالي، وهو ما يشير إلى أن الذين شملهم المسح مازالوا في مزاج جيد على مدى 5 أعوام، بعد الانهيار الحاد الذي تعرضوا له خلال الأزمة المالية» التي تفجرت عام 2008.