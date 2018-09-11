«غولدمان ساكس» مستشاراً لبيع حصة في «سابك»

المصدر: دبي ـ رويترز

قال مصدران مطلعان لرويترز أمس إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اختار جولدمان ساكس آند كو لتقديم المشورة في بيع حصته بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات إلى شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية.

وذكر المصدران أن سيتي جروب فاز بتفويض لتقديم المشورة لسابك في الصفقة.

وتخطط أرامكو لشراء حصة مسيطرة في سابك، وقد تستحوذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، البالغة 70% في عملاق البتروكيماويات.

وهذه هي أكبر صفقة دمج واستحواذ في المملكة على الإطلاق، وتهدف إلى تعزيز أنشطة أرامكو في قطاع المصب.