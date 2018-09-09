(فيديو) حاكم نيويورك يفتتح جسر نهر هدسون بسيارة فرانكلين روزفلت

المصدر: البيان الالكتروني

افتتح حاكم ولاية نيويورك الجمعة الماضية الجزء الثاني من جسر نهر هدسون الجديد الذي يحمل اسم والده. وانتهز أندرو كومو الفرصة لانتقاد الرئيس دونالد ترامب، وقال بأنه "مهووس" ببناء الجدران بدلا من الجسور، حسب ما ذكرت "يورونيوز".

ولافتتاح هذا الجسر قام الحاكم أندرو كومو بقيادة سيارة باكارد لعام 1932 والتي كان يمتلكها فرانكلين روزفلت عندما كان محافظاً لنيويورك. وتم افتتاح الشطر الأول من الجسر في العام الماضي وسمي ماريو كوومو تكريما لحاكم الولاية في الفترة ما بين 1983 إلى 1994 والذي توفي في 1 يناير2015.

وقال كيومو خلال حفل الإفتتاح إن الجسر هو أكبر مشروع للبنية التحتية في البلاد، لما يحمل من "أهمية وطنية"، لأنه كان مثالا لما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة على الرغم من الخلافات السياسية العميقة الحالية.

وانضمت هيلاري كلينتون إلى كيومو خلال الحفل افتتاح الجسر الذي بلغت تكلفته 4 مليارات دولار أميركي.

الجسر يربط مقاطعتي ويستشستر وروكلاند على بعد 48 كيلومترًا شمال مدينة نيويورك، وعوض جسر تابان زي القديم الذي تم تدميره.