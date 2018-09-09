الخام الأميركي يهبط 3 %

المصدر: نيويورك - رويترز

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر أول من أمس مع انخفاض الخام الأميركي قليلاً متضرراً من ضعف أسواق الأسهم لكن خام برنت القياسي العالمي ارتفع بدعم من عوامل جيوسياسية إلا أنها سجلت خسائر أسبوعية.وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 2 سنت عند التسوية 67.75 دولاراً في حين أغلقت عقود برنت مرتفعة 33 سنتاً إلى 76.83 دولاراً.وأنهي الخام الأميركي الأسبوع على خسارة 3 % تقريباً بينما تراجع برنت 0.8 %.وصعد الدولار أول من أمس أمام سلة من العملات الرئيسية بعد تقرير أظهر نمواً قوياً للوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس.