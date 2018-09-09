12 % خسائر الذهب في 4 أشهر

المصدر: لندن/ نيويورك - رويترز

انخفضت أسعار الذهب أول من أمس مع استئناف الدولار صعوده أمام سلة من العملات بعد بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة عززت التوقعات لزيادة ثالثة في أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر الجاري. وهبط الذهب حوالي 12 % من أعلى مستوى له هذا العام البالغ 1365.23 دولاراً الذي سجله في أبريل الماضي أي قبل نحو 4 أشهر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1195.18 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى في أسبوع عند 1206.98 دولارات.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % لتبلغ عند التسوية أول من أمس 1200.4 دولار. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 14.16 دولاراً للأوقية. وهبط البلاتين 1.1 % إلى 782.20 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 980.20 دولاراً.