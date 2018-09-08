أعلنت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء أن حجم الاستثمار في الأصول الثابتة وصل إلى 490 تريليون يوان (71.83 تريليون دولار) في الفترة ما بين 1981 إلى 2017، مع بلوغ معدل النمو السنوي 20.2%.

كما حافظت نسبة مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي الصيني على مستوى عال، فيما ازدادت نسبة المساهمة في مجمل الناتج المحلي من 38.9% عام 1978 إلى 44.4% في عام 2017.

وبلغت نسبة النمو الذروة عند 48% عام 2011، ثم انخفضت فيما بدأ الاقتصاد الصيني التحول من الاعتماد المفرط على الاستثمار والتصدير إلى القوى الحافزة المتناسقة بين الاستهلاك والاستثمار والتصدير. بكين ـ شينخوا