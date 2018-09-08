تراجع الصادرات الألمانية في يوليو

المصدر: برلين - رويترز

هبطت الصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي على نحو غير متوقع في يوليو الماضي في إشارة جديدة على أن شركات الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا تعاني من سياسات الحماية التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادية أمس إن قراءة الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية هبطت 0.9% على أساس شهري بينما زادت الواردات 2.8%.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة نسبتها 0.2% للقراءتين. وتقلص الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 15.8 مليار يورو مقارنة مع 19.3 ملياراً في يونيو. وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الإنتاج الصناعي انخفض 1.1%. وكانت توقعات تشير إلى زيادة نسبتها 0.2%.