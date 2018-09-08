تمويل سلع بترولية مصرية بـ 3 مليارات دولار

المصدر: القاهرة - وكالات

وقّعت مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقاً لدعم توفير مواد بترولية بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف دعم توفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع، أن هذا التمويل يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها.

وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية، فرص دعم وزيادة أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة، وضرورة الاستفادة من المساهمات الإيجابية للمؤسسة في دعم البرامج المختلفة، ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، مشيراً إلى أن وزارة البترول، تضع في قائمة أولوياتها الاستمرار في توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا الاتفاق في إطار زيادة التعاون الوثيق، وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث يتضمن دعم مواد بترولية، وذلك لصالح مصر.

وأعربت عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات المقبلة، في ظل استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك حتى 2021، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.