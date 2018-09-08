انخفاض احتياطي النقد الأجنبي الصيني

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات بنك الشعب (المركزي) الصيني الصادرة أمس تراجعاً طفيفاً في احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين خلال الشهر الماضي.

وانخفضت الاحتياطيات النقدية بمقدار 2ر8 مليارات دولار لتصل إلى 11ر3 تريليونات دولار في أغسطس، وفقاً لما ذكره بنك الشعب الصيني، مقابل 118ر3 تريليونات دولار في يوليو، بينما كان متوسط التوقعات التي تم إعدادها على أيدي خبراء اقتصاديين، ونشرتها وكالة أنباء بلومبرغ، 115ر3 تريليونات دولار.

وأظهرت الاحتياطيات النقدية للصين وهي الأكبر في العالم، تقلبات طفيفة في القيمة خلال العام الجاري فيما بقت إجراءات السيطرة على حركة رأس المال سارية، مع امتناع البنك المركزي الصيني عن التدخل المباشر للتأثير على قيمة اليوان.