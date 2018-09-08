التمويل أحد تحديات الشركات الصغيرة في آسيا

المصدر: مانيلا - شينخوا

ذكر بنك التنمية الآسيوي أن ضعف القدرة على الوصول إلى التمويل ووجود بيئة أعمال صعبة يعوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن خلق الثروة الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية.

وسلط تقرير التقييم الضوء على التحديات والتقدمات متفاوتة الدرجات التي تشهدها الحكومات ومؤسسات التنمية في جهودها لدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال مارفين تايلور- دورموند المدير العام لإدارة التقييم المستقل بالبنك إن «الحكومات تحاول تهيئة ظروف عمل أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولكن لا يجرى تحقيق التقدم الكافي في إزالة الحواجز العديدة التي تحول دون مشاركتها الكاملة في أنشطة السوق على نحو يضر بالنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية».