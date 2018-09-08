«أو.إم.في» تخطط لاستكشاف نفط آسيا نهاية العام

المصدر: فيينا - رويترز

قال رئيس أنشطة المنبع بشركة «أو.إم.في» النمساوية، إن الشركة المتخصصة في النفط والغاز تخطط للتوسع في أنشطة الاستكشاف من خلال استحواذ في جنوب شرق آسيا بحلول نهاية العام بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو في الأسواق المنخفضة التكلفة خارج أوروبا.

وتراهن «أو.إم.في» على المزيد من النمو في قطاع الوقود الأحفوري بدلاً من الاندفاع نحو الطاقة المتجددة مثل الكثير من منافسيها، وتتوقع زيادة قوية في الطلب على الغاز الطبيعي على وجه الخصوص نظراً لأن حرقه يؤدي إلى انبعاث كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع النفط.

توسعات

وكانت الشركة، التي يعرضها وجودها في روسيا ودول مثل ليبيا واليمن إلى التوترات الجيوسياسية هناك، قد توسعت في نيوزيلندا ودول أخرى في وقت سابق من هذا العام في محاولة منها لإحداث توازن في المخاطر.

وقال يوهان بليننجر المسؤول عن أنشطة الإنتاج والاستكشاف في «أو.إم.في»، إنه أعد قائمة تضم ثلاثاً إلى خمس شركات وأصولا يتراوح عددها بين 10 و15 «جاذبة لنا» في أستراليا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام وماليزيا. وأضاف: «آمل أن نتمكن من إبرام عقد بحلول نهاية العام» لكنه لم يخض في تفاصيل حول حجم الصفقة المتوقعة.

ومن بين العشرة مليارات يورو (12 مليار دولار) التي جرى تجنيبها للاستحواذات حتى العام 2025، أنفقت «أو.إم.في» مليارين إلى الآن.