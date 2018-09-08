فنزويلا تخطط لإعادة هيكلة شركة النفط الحكومية

المصدر: كراكاس - وكالات

أنشأت فنزويلا لجنة تعمل على تعديل وإعادة تنظيم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» خلال الأشهر القليلة المقبلة، في أحدث محاولة لإعادة إحياء صناعة النفط المتدهورة في البلاد.

انخفاض

وانخفض إنتاج النفط في فنزويلا خلال يوليو الماضي إلى 1.278 مليون برميل يومياً، منخفضاً بمقدار 47.7 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر يونيو.

يأتي هذا مقارنة بمتوسط قدره 2.154 مليون برميل يومياً في نفس الفترة من العام 2016، وبمعدل يبلغ 1.911 مليون برميل يومياً في العام 2017.

اتفاقية

ويتوقع بعض المحللين تراجع إنتاج فنزويلا إلى أقل من مليون برميل يومياً بنهاية هذا العام، رغم زعمها العمل على زيادة إنتاجها من النفط.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت «بي دي في إس إيه» توقيعها اتفاقية مشتركة بقيمة 430 مليون دولار مع سبع شركات من شأنها أن تساعدها في زيادة إنتاجها من النفط الخام بمقدار 641 ألف برميل يومياً.

كما واجهت الشركة صعوبات في تصدير شحناتها النفطية بعد إغلاق جزئي في ميناء «خوسيه» في نهاية شهر أغسطس الماضي بسبب تأخير الشحنات.